Неизвестный проник в дом Салливана в Вашингтоне

Неизвестный мужчина проник в дом помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Вашингтоне, охрана его не заметила. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на трех источников в правительстве.

Инцидент произошел в конце апреля в 3 часа ночи по местному времени. Точная дата не называется. Охранявшая дом Секретная служба не заметила нарушителя. По словам одного из источников, Салливан столкнулся с ним и велел ему уйти. Следов взлома не обнаружено. Во время инцидента никто не пострадал.

Проникший в дом мужчина, «по всей видимости», находился в состоянии алкогольного опьянения. Также нет свидетельства, что мужчина лично знал Салливана и хотел причинить ему вред.

Как рассказал представитель Секретной службы США Энтони Гульельми, ведомство начало расследование. «Любые отклонения от наших правил по обеспечению охраны неприемлемы, в случае их выявления сотрудники понесут ответственность», — сказал он. Ведомство приняло дополнительные меры безопасности.

В марте журнал Spiegel сообщил о попытке проникновения неизвестного человека в дом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Потсдаме. Самого Шольца в доме в этот момент не было. Злоумышленника заметили, когда он пытался проникнуть в одну из квартир, в результате он сбежал. Пытался ли он попасть в апартаменты канцлера — неизвестно, отмечает издание.