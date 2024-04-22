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Политика ,  
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На месте падения бомбардировщика в Ставрополье нашли черные ящики

На месте падения Ту-22М3 в Ставропольском крае найдены черные ящики
Фото: VVV5807 / Telegram
Фото: VVV5807 / Telegram

Обнаружены черные ящики ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы», — сообщили агентству, добавив, что их отправили на расшифровку.

Минобороны назвало возможную причину падения Ту-22М3 на Ставрополье
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Упавший Ту-22М3

Ту-22М3 разбился утром 19 апреля в поле в Красногвардейском округе. В Минобороны уточнили, что бомбардировщик возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. По данным ведомства, причиной падения стала техническая неисправность.

На борту самолета были четыре члена экипажа — один из них погиб, двоих госпитализировали. Поиски четвертого пилота продолжаются.

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Теги
Ставропольский край Ту-22М3 черный ящик
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