На месте падения Ту-22М3 в Ставропольском крае найдены черные ящики

На месте падения бомбардировщика в Ставрополье нашли черные ящики

Фото: VVV5807 / Telegram

Обнаружены черные ящики ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, упавшего в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«На месте падения самолета обнаружены черные ящики — параметрический и речевой самописцы», — сообщили агентству, добавив, что их отправили на расшифровку.

Ту-22М3 разбился утром 19 апреля в поле в Красногвардейском округе. В Минобороны уточнили, что бомбардировщик возвращался на аэродром после выполнения боевого задания. По данным ведомства, причиной падения стала техническая неисправность.

На борту самолета были четыре члена экипажа — один из них погиб, двоих госпитализировали. Поиски четвертого пилота продолжаются.