Водитель перевернувшегося в Ленобласти автобуса с рабочими был пьян

Фото: ГУ МВД России по Ленинградской области

Водителя автобуса с рабочими, который съехал в кювет и перевернулся в Ленобласти накануне, задержали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Задержанному 59 лет. Полиция пришла к выводу, что в момент управления транспортным средством он был пьян. На водителя составили протокол из-за отказа проходить медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях).

Кроме того, по факту аварии против водителя завели уголовное дело. Ему вменяют часть 2 статьи 264 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкий вред здоровью. Виновным по ней может грозить до семи лет лишения свободы.

Авария, о которой идет речь, произошла накануне около 13:30 (время совпадает с мск) на 249-м км трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Автобус «Вольво», следовавший из Кингисеппа в сторону Усть-Луги, съехал в кювет и опрокинулся на бок. По данным Следственного комитета, водитель не справился с управлением.

В салоне машины находились около 50 рабочих. По информации МВД, десять из них пострадали. Двое — граждане одного из государств Средней Азии в возрасте 37 и 49 лет получили тяжелые травмы.

Местное издание 47.News пишет, что пострадавших 15. По его информации, автобус перевозил сотрудников одного из предприятий в Усть-Луге.