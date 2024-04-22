В Папуа-Новой Гвинее ответили на слова Байдена о его дяде и каннибалах

Джеймс Марапе (Фото: Mark Tantrum / Getty Images)

Слова президента США Джо Байдена о том, что тело его дяди могли съесть каннибалы в Новой Гвинее во времена Второй мировой, говорят о его пренебрежительном отношении к государству, заявил Associated Press премьер-министр страны Джеймс Марапе.

«Слова президента Байдена, возможно, были оговоркой, но моя страна не заслуживает навешивания такого ярлыка», — сказал политик.

Он отметил, что Папуа-Новая Гвинея не начинала Вторую мировую войну, ее «напрасно втянули» в противостояние, и она все еще «усеяна останками» этого конфликта. Марапе призвал США найти своих граждан, погибших в джунглях Папуа-Новой Гвинеи, и убрать последствия войны.

Байден ранее осмотрел военный мемориал Скрэнтона, на который вынесены имена американских солдат, пропавших в годы Второй мировой войны. На мемориале, в том числе, указано имя дяди президента — Эмброуза Финнегана. По словам Байдена, тот совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. «Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов», — добавил он. Президент США отметил, что тело его дяди так и не нашли.