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Байден связал с каннибалами исчезновение тела погибшего на войне дяди

Байден связал с каннибалами исчезновение тела погибшего на войне дяди
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден предположил, что тело его дяди могли съесть каннибалы во времена Второй мировой войны. Об этом президент рассказал на мероприятии в Питтсбурге, трансляцию речи Байдена в YouTube вел Белый дом.

В Питтсбург Байден приехал после визита на военный мемориал Скрэнтона, который возвели в память о без вести пропавших в годы Второй мировой американских солдат. На мемориале указано имя дяди Байдена — Эмброуза Финнегана.

«Он летал на одномоторных самолетах, совершал разведывательные полеты над Новой Гвинеей. Он вызвался добровольцем. Его сбили в районе Новой Гвинеи, где в то время было много каннибалов», — заявил президент США.

Тело Эмброуза Финнегана не нашли, добавил Байден.

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Фото:Reuters

Имя Эмброуза Финнегана упоминается в отчете службы оборонных финансов агентства Министерства обороны США. В документе указано, что Финнеган в мае 1944 года вылетел на курьерском рейсе в Новую Гвинею, самолет потерпел крушение у побережья.

В результате крушения погибли трое из четырех находившихся на борту, один член экипажа выжил и был спасен. Однако на следующий день на месте не обнаружили ни пропавшего самолета, ни тел погибших.

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