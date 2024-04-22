Полиция задержала подозреваемых в наезде на людей на машине в Иерусалиме

В Израиле задержали подозреваемых в наезде на прохожих в Иерусалиме

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Израильская полиция задержала двух человек, наехавших на прохожих на автомобиле в Иерусалиме, передает Times of Israel со ссылкой на ведомство.

Утром 22 апреля полиция сообщила, что вооруженные люди на автомобиле протаранили пешеходов. Три человека получили легкие травмы. После наезда на людей злоумышленники попытались открыть огонь из самодельного пистолета-пулемета по прохожим, но оружие, предположительно, заклинило. Преступники сбежали с места преступления пешком, сбросив оружие по пути.

После случившегося нападавшие спрятались в закрытом магазине в том же районе, там их задержали, сообщили в полиции.

Как уточняет The Times of Israel со ссылкой на кадры с камер видеонаблюдения, нападение произошло в квартале Ромема. Машина наехала на толпу мужчин на тротуаре. Затем злоумышленники покинули автомобиль и попытались открыть огонь по людям.

Полиция квалифицировала происшествие как теракт. Всех троих пострадавших юношей в возрасте 15, 18, и 20 лет, по данным газеты, госпитализировали.

Вечером 6 апреля автомобиль наехал на толпу протестующих в Тель-Авиве. В результате пострадали три человека: по данным The Jerusalem Post, один из них получил травмы средней степени тяжести, двое других — легкие.