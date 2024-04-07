В Тель-Авиве автомобиль наехал на толпу протестующих

В Тель-Авиве вечером 6 апреля автомобиль наехал на толпу протестующих, три человека пострадали, пишет газета The Jerusalem Post.

Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, как минимум двое других получили легкие ранения. Водителя автомобиля арестовали, уточняет газета.

Демонстранты требовали проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников в Газе.

Израильская полиция сообщила, что по окончании акции протеста группа людей начала незаконно блокировать дороги, разжигать костры и нападать на полицейских. Одного полицейского толкнул один из протестующих. В ведомстве уточнили, что офицер был ранен и нуждался в медицинской помощи.

«К сожалению, несколько демонстрантов пришли с целью противостоять полиции жестоким насилием, а не протестовать законно», — заявили в полиции Израиля.

Бывший израильский премьер-министр, лидер оппозиции Яир Лапид обвинил правительство в подстрекательстве к инциденту. «Нас не остановить и не заставить прекратить протесты до тех пор, пока заложники не будут возвращены и это ужасное правительство не падет», — заявил он.

На улицу Каплан прибыли более 100 тыс. протестующих, сообщили организаторы антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве. Демонстрации также прошли в более чем 50 районах страны.

Во время антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве в феврале задержали 21 человека. Протесты также прошли на улице Каплан, напротив военной базы Кирья, где находится штаб-квартира Минобороны Израиля.

Участники акции требовали продвижения переговорного процесса с палестинским движением ХАМАС, а также отставку правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Рейтинги партии Нетаньяху резко упали после начала войны Израиля и ХАМАС. Тель-Авив неоднократно заявлял, что война окончится лишь при условии уничтожения ХАМАС и освобождения заложников.