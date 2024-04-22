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Политика ,  
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Госдума и кабмин перейдут на документооборот в онлайн-формате

«Известия»: Госдума и кабмин перейдут на документооборот в онлайн-формате
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума и правительство до конца апреля начнут обмениваться документами в онлайн-формате. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее соглашение сторон и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Законопроекты будут направлять депутатам через систему межведомственного электронного документооборота без дублирования в бумажном виде или на электронном носителе. По данным газеты, срок передачи правительственных инициатив в парламент сократится до нескольких часов.

Стороны уже тестируют новый формат. На последнем заседании правительства законопроекты отдавали на рассмотрение депутатам через систему электронного документооборота. Сопроводительные письма к инициативам своей цифровой подписью подтверждал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Чтобы система заработала полноценно, кабмин и Госдума подпишут соглашение об информационном взаимодействии.

Правительство попробует «автоматически» согласовывать проекты из Госдумы
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В начале апреля «Коммерсантъ» сообщил, что правительство попробует в тестовом режиме автоматически согласовывать законопроекты, подготовленные депутатами Госдумы. Если министерство или ведомство не укажет замечания к инициативам парламентариев в течение пяти дней, проект отзыва или заключения будет считаться согласованным.

Документ автоматически направят в правительство. Ответственное за подготовку проекта министерство должно будет уведомить «проигнорировавшего» документ соисполнителя, что отзыв на него уже согласовали.

Тогда в кабмине отметили, что новая схема согласования направлена на «повышение исполнительской дисциплины» и усовершенствование процедуры подготовки отзывов. Решение о применении процедуры в дальнейшем примут по итогам шести месяцев эксперимента.

Теги
Россия Госдума кабмин электронный документооборот
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