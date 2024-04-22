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В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами

«Ведомости»: в России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами

В России появится онлайн-платформа для торговли автомобилями между юридическими лицами — дилерскими предприятиями. При этом обычные физлица доступ к платформе получить не смогут, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) и председатель совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина.

На интернет-площадке РоАД дилеры смогут продавать и покупать новые и подержанные машины, также на сайте будут проводить аукционы битых машин. Члены РоАД смогут размещать объявления на платформе за 500 руб., для сторонних юрлиц услуга будет стоить 1 тыс. руб.

Пользователи сервиса смогут не только продать или приобрести авто, но и застраховать его, поставить на учет в ГИБДД и заказать доставку. У физических лиц доступа на площадку не будет.

Стоимость запуска проекта составляет 60-100 млн руб., большая часть средств пойдет на развитие IT-инфраструктуры, заявил глава ассоциации«Российские автодилеры». По его словам, на данный момент объединение ищет инвестора для проекта и привлекает региональных дилеров на новую площадку.

РоАД запустит сервис до конца 2024 года.

Продажи автомобилей в России выросли в два раза
Бизнес
Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В первом квартале 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли в два раза по сравнению с январем—мартом 2023 года. Только в марте на учет в ГИБДД поставили 171 849 штук новых легковых автомобилей. Всего за первые три месяца 2024 года, по подсчетам РБК, было продано около 356 тыс. легковых автомобилей.

При этом в первом квартале 2023-го этот показатель был на уровне 171,3 тыс. легковых машин, в 2022-м — 227,3 тыс., в 2021-м — 349,8 тыс.

Теги
автодилер Автомобили автопродажи
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