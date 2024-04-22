Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

Время ископаемого топлива завершается, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на открытии Ганноверской ярмарки — крупнейшей в мире промышленной выставки. Стенограмму речи Шольца на церемонии опубликовала пресс-служба правительства Германии.

«Конечно, всем нам ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов», — заявил Шольц в беседе с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стёре.

По словам политика, новые условия означают для Норвегии возможность стать крупным поставщиком экологически чистой энергии — ветра и гидроэнергетики.

Канцлер Германии также выразил благодарность норвежской стороне за обеспечение страны газом после завершения российских поставок на фоне военной операции на Украине. Берлину удалось «за несколько месяцев стать полностью независимым от российской энергетики», подчеркнул Шольц. По его словам, Норвегия останется крупнейшим поставщиком газа для страны. Германия и Норвегия «симбиотически связаны», добавил он.

В январе 2023 года агентство Bloomberg рассказало о новых источниках энергии для Германии после ее отказа от российского газа. Страна закупает СПГ, уголь, а также газ в Норвегии и Нидерландах. По данным на конец 2023 года, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию с долей 33%.

В Осло ждут, что поставки для Берлина будут стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, затем начнут сокращаться по мере истощения запасов.

Помимо Норвегии, Германия рассматривает Нигерию как потенциального поставщика газа. Во время визита в страну осенью 2023 года Шольц заявил, что у Берлина есть значительная потребность в природном газе, а в будущем и в водородном топливе, для поддержания экономики и энергетического перехода.