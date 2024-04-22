В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

Сегодня, 22 апреля, в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последний год в России был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. «В сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023-й. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для МФО, — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года», — сказано в записке.

По оценкам Банка России, на начало 2024 года заемщиками только микрофинансовых организаций были 4 млн россиян, еще 3,9 млн имеют долги не только перед МФО, но и перед банками. Таким образом, МФО работают с 15,8% российских заемщиков. 69% клиентов платят только по одном займу, 14% — по двум, а 11% имеют задолженность одновременно по четырем и более займам.

Также в документе подчеркивается, что повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. В итоге должники вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих обязательств. «Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 млн человек, а категория граждан с двумя кредитами за тот же период выросла на 7,5% и достигла 10 млн», — говорится в законопроекте.

Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» напомнил, что с лета 2023 года в стране действует закон, согласно которому максимальный дневной процент по потребительским ссудам не должен превышать 0,8%, и, таким образом, максимальная ставка в сумме может составить 292% годовых. По его мнению, ставка в 292% годовых оказывает губительное влияние на финансовое положение россиян, которые, чтобы отдать долги, прибегают к новым кредитам. Нередко неспособность людей заплатить по счетам ломает семьи, судьбы, приводит к большим трагедиям, подчеркнул он.

В середине апреля начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко сообщил, что за 2023 год доля займов, выданных микрофинансовыми организациями клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой, сократилась почти втрое — с 41 до 14%.

Речь идет о клиентах с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% — тех, кто отдает на обслуживание кредитов и займов свыше 80% своего ежемесячного дохода. По словам Майстренко, структура выдач микрозаймов улучшилась за счет мер Банка России — с 2023 года для банков и МФО действуют прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ссуд с определенными характеристиками. Для микрофинансовых организаций это займы клиентам с ПДН выше 80% и с ПДН в диапазоне 50–80%. Их доля в общем объеме выдач компании за квартал не должно превышать 15% и 25% соответственно.