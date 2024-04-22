 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

«Известия»: в Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых

Сегодня, 22 апреля, в Госдуму внесут законопроект, ограничивающий полную стоимость микрозаймов 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, подготовленный депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последний год в России был зафиксирован резкий рост уровня закредитованности населения. «В сфере потребительского кредита, выданного микрофинансовыми организациями, отмечен резкий рост количества клиентов за 2023-й. Портфель микрозаймов по итогам III квартала превысил 348 млрд рублей, что зафиксировано как рекордный показатель для МФО, — данная величина на 18,2% больше, чем за тот же период 2022 года», — сказано в записке.

По оценкам Банка России, на начало 2024 года заемщиками только микрофинансовых организаций были 4 млн россиян, еще 3,9 млн имеют долги не только перед МФО, но и перед банками. Таким образом, МФО работают с 15,8% российских заемщиков. 69% клиентов платят только по одном займу, 14% — по двум, а 11% имеют задолженность одновременно по четырем и более займам.

Также в документе подчеркивается, что повышение задолженности по ссудам значительно опережает увеличение доходов населения. В итоге должники вынуждены обращаться за вторыми и третьими займами для погашения предыдущих обязательств. «Количество заемщиков с тремя и более ссудами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 млн человек, а категория граждан с двумя кредитами за тот же период выросла на 7,5% и достигла 10 млн», — говорится в законопроекте.

Один из авторов инициативы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» напомнил, что с лета 2023 года в стране действует закон, согласно которому максимальный дневной процент по потребительским ссудам не должен превышать 0,8%, и, таким образом, максимальная ставка в сумме может составить 292% годовых. По его мнению, ставка в 292% годовых оказывает губительное влияние на финансовое положение россиян, которые, чтобы отдать долги, прибегают к новым кредитам. Нередко неспособность людей заплатить по счетам ломает семьи, судьбы, приводит к большим трагедиям, подчеркнул он.

Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В середине апреля начальник отдела анализа рисков департамента финансовой стабильности Банка России Дмитрий Майстренко сообщил, что за 2023 год доля займов, выданных микрофинансовыми организациями клиентам с экстремально высокой долговой нагрузкой, сократилась почти втрое — с 41 до 14%.

Речь идет о клиентах с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% — тех, кто отдает на обслуживание кредитов и займов свыше 80% своего ежемесячного дохода. По словам Майстренко, структура выдач микрозаймов улучшилась за счет мер Банка России — с 2023 года для банков и МФО действуют прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ссуд с определенными характеристиками. Для микрофинансовых организаций это займы клиентам с ПДН выше 80% и с ПДН в диапазоне 50–80%. Их доля в общем объеме выдач компании за квартал не должно превышать 15% и 25% соответственно.

Теги
Микрокредиты микрозаймы Виталий Милонов Справедливая Россия законопроект Госдума
Материалы по теме
Выдачи микрозаймов слишком закредитованным россиянам резко упали
Финансы
Путин призвал «приводить в чувства» микрофинансовые организации
Финансы
Доля просроченных россиянами микрозаймов в начале лета резко выросла
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
«Ъ» узнал об изменении рецептуры «джин-тоника» из-за нового акциза Бизнес, 03:27
На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день Политика, 03:23
В заблокированные жителями армянские села направили спецназ Общество, 02:54
В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых Финансы, 02:44
Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО Политика, 02:25
«Барселона» в третий раз в сезоне проиграла мадридскому «Реалу» Спорт, 02:01
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 01:51
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами и дроном Политика, 01:44
ZDF узнала, что у Volkswagen украли 19 тыс. файлов с техническими данными Бизнес, 01:31
Расстрелявшие полицейских военные в Виннице везли боевые гранаты Общество, 01:15
Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда Политика, 01:00
«Известия» узнали о плане повысить ставку по ипотеке для некоторых семей Общество, 00:44
В Орехово-Зуеве загорелось нежилое здание на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 00:16
Судостроительная корпорация сменит главу Балтийского завода Бизнес, 00:02