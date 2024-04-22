Греческие коммунисты провели митинг в Афинах и выступили против планов НАТО

Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО

Компартия Греции (КПГ) и Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) провели в Афинах традиционный марш за мир. Участники 41-го по счету марафона прошли к зданию министерства обороны Греции, сообщает информационный портал компартии 902.gr.

Сотни митингующих призвали к выводу страны из блока НАТО и отказу от военного сотрудничества с Вашингтоном.

Член ЦК коммунистической партии Танасис Пафилис заявил, что западные страны своей политикой вовлекли Грецию «в две империалистические войны: на Ближнем Востоке и на Украине».

Как сообщает портал Sofokleousin, президент Союза офицеров в Афинах Вайос Цапроунис раскритиковал отправку Грецией боеприпасов с белым фосфором Киеву. Их возможное применение на территории Украины сделает Грецию «соучастником военных преступлений», заявил Цапроунис.

Участники марафона также выразили солидарность с гражданами сектора Газа в конфликте Израиля и ХАМАС.

Первый марафон мира прошел в Греции 21 апреля 1963 года. Его участники призывают к завершению военных конфликтов по всему миру и выступают с антиимпериалистическими лозунгами.

Аналогичные марши мира с 1960-х годов проводят в Германии. В марте 2024 года на традиционный пасхальный митинг вышли около 3,5 тыс. жителей Берлина.

Участники демонстрации выступили за мирные переговоры России и Украины. Также активисты призвали к переговорам Израиля и ХАМАС. Часть митингующих заявила о необходимости выхода Германии из НАТО.