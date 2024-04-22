 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО

Греческие коммунисты провели митинг в Афинах и выступили против планов НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Компартия Греции (КПГ) и Греческий комитет за международную разрядку и мир (EEDYE) провели в Афинах традиционный марш за мир. Участники 41-го по счету марафона прошли к зданию министерства обороны Греции, сообщает информационный портал компартии 902.gr.

Сотни митингующих призвали к выводу страны из блока НАТО и отказу от военного сотрудничества с Вашингтоном.

Член ЦК коммунистической партии Танасис Пафилис заявил, что западные страны своей политикой вовлекли Грецию «в две империалистические войны: на Ближнем Востоке и на Украине».

Как сообщает портал Sofokleousin, президент Союза офицеров в Афинах Вайос Цапроунис раскритиковал отправку Грецией боеприпасов с белым фосфором Киеву. Их возможное применение на территории Украины сделает Грецию «соучастником военных преступлений», заявил Цапроунис.

Участники марафона также выразили солидарность с гражданами сектора Газа в конфликте Израиля и ХАМАС.

Первый марафон мира прошел в Греции 21 апреля 1963 года. Его участники призывают к завершению военных конфликтов по всему миру и выступают с антиимпериалистическими лозунгами.

В Берлине 3 тыс. участников марша мира призвали к переговорам по Украине
Общество

Аналогичные марши мира с 1960-х годов проводят в Германии. В марте 2024 года на традиционный пасхальный митинг вышли около 3,5 тыс. жителей Берлина.

Участники демонстрации выступили за мирные переговоры России и Украины. Также активисты призвали к переговорам Израиля и ХАМАС. Часть митингующих заявила о необходимости выхода Германии из НАТО.

Теги
Греция Компартия Марафон митинг
Материалы по теме
В Берлине 3 тыс. участников марша мира призвали к переговорам по Украине
Общество
Десятки тысяч итальянцев устроили марш мира против поставок оружия Киеву
Политика
В Париже прошел крупнейший за последние годы марш против антисемитизма
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
«Ъ» узнал об изменении рецептуры «джин-тоника» из-за нового акциза Бизнес, 03:27
На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день Политика, 03:23
В заблокированные жителями армянские села направили спецназ Общество, 02:54
В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых Финансы, 02:44
Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО Политика, 02:25
«Барселона» в третий раз в сезоне проиграла мадридскому «Реалу» Спорт, 02:01
В Одесской области прогремели взрывы Политика, 01:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Военную базу США в Сирии атаковали ракетами и дроном Политика, 01:44
ZDF узнала, что у Volkswagen украли 19 тыс. файлов с техническими данными Бизнес, 01:31
Расстрелявшие полицейских военные в Виннице везли боевые гранаты Общество, 01:15
Общемировые оборонные расходы достигли исторического рекорда Политика, 01:00
«Известия» узнали о плане повысить ставку по ипотеке для некоторых семей Общество, 00:44
В Орехово-Зуеве загорелось нежилое здание на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 00:16
Судостроительная корпорация сменит главу Балтийского завода Бизнес, 00:02