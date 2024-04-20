«Страна» назвала имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине
Мужчины, открывшие огонь по полицейским в Винницкой области на Украине, — военные и приходятся друг другу отцом и сыном, сообщает издание «Страна» со ссылкой на свои источники.
Как рассказал изданию собеседник, оба служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР). «Стране» стали также известны имена нападавших: это Валерий Василаке, 1972 года рождения, и его сын Виталий Василаке, 1998 года рождения.
В то же время представители 28-й ОМБР опровергли информацию, что военные служили в их подразделении, пишет УНИАН.
По данным «Страны», мужчины перевозили что-то запрещенное. Когда полицейские попросили их открыть ящики, которые находились в багажнике, нападавшие сделали вид, что ищут для этого нож, а затем открыли огонь.
Один из полицейских, 20-летний Максим Зарецкий, погиб. Капитан Максим Шарапанский, который был его напарником, получил ранение. Преступники до сих пор не задержаны.
На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших. Личности обоих удалось установить; вероятно, они причастны к еще одному преступлению, уточнили в полиции.
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