«Страна» назвала имена мужчин, расстрелявших полицейских на Украине

«Страна»: люди, расстрелявшие полицейских в Винницкой области, были военными

Video

Мужчины, открывшие огонь по полицейским в Винницкой области на Украине, — военные и приходятся друг другу отцом и сыном, сообщает издание «Страна» со ссылкой на свои источники.

Как рассказал изданию собеседник, оба служат в 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР). «Стране» стали также известны имена нападавших: это Валерий Василаке, 1972 года рождения, и его сын Виталий Василаке, 1998 года рождения.

В то же время представители 28-й ОМБР опровергли информацию, что военные служили в их подразделении, пишет УНИАН.

По данным «Страны», мужчины перевозили что-то запрещенное. Когда полицейские попросили их открыть ящики, которые находились в багажнике, нападавшие сделали вид, что ищут для этого нож, а затем открыли огонь.

Один из полицейских, 20-летний Максим Зарецкий, погиб. Капитан Максим Шарапанский, который был его напарником, получил ранение. Преступники до сих пор не задержаны.

На территории Винницкой и Одесской областей ведется полицейская спецоперация по поимке нападавших. Личности обоих удалось установить; вероятно, они причастны к еще одному преступлению, уточнили в полиции.