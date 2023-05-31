В Орехово-Зуево загорелся торговый центр

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В городе Орехово-Зуево Московской области загорелся торговый центр «Феникс», сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

На втором этаже здания возникло задымление. Данных о пострадавших в ведомство не поступало.

Пожар, по информации ведомства, начался в доме № 15 по улице Парковская около 08:50 мск (по данным сервиса «Яндекс.Карты», торговый центр открывается с 08:00).

В прокуратуре подтвердили, что пожар начался на втором этаже торгового центра. Причину сейчас устанавливают. Как пишет SHOT, в здании загорелась проводка.

В ночь на 25 мая пожар произошел на строительном рынке «Акос» в подмосковном Одинцово. Огонь потушили к утру, общая площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал.