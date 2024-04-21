СК завел дело из-за погибших в бане под Саратовом школьниц

СК завел дело из-за погибших в бане под Саратовом двух 14-летних школьниц

Две 14-летние девочки погибли из-за отравления угарным газом в бане на улице Советская в селе Ивановка Базарно-Карабулаксого района, передает СК по Саратовской области.

«По предварительным данным, <...> в результате неосторожных действий неустановленного лица при обращении с дровяной печью, в связи с перекрытием дымохода шиберной задвижкой, произошло скопление окиси углерода в помещении бани», — говорится в сообщении СК.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Максимальное наказание по этой статье — до четырех лет лишения свободы.

В мае 2021 года жительница Москвы попала в больницу после отравления хлором в бане на юго-западе столицы. По данным прокуратуры, в ночь с 8 на 9 мая 2021 года группа людей из шести человек посетила банный комплекс на ул. Веневская.

«Во время посещения они почувствовали сильный запах хлора, в результате посетителям стало плохо, их состояние здоровья ухудшилось», — рассказали в прокуратуре Москвы. Одной женщине потребовалась медицинская помощь.

На следующий день женщина почувствовала недомогание, врачи скорой помощи установили у нее ожог гортани и госпитализировали.