В Новосибирске загорелась кровля многоэтажки на площади 900 кв. м
В Новосибирске вспыхнул пожар на кровле жилой многоэтажки, огонь охватил 900 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.
Из дома самостоятельна эвакуировались 40 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники. Спасатели ликвидировали открытое горение около 5:00 мск.
Портал NGS.ru со ссылкой на МЧС пишет, что пожар вспыхнул по адресу: Советская 52/2. По предварительным данным, загорелся утеплитель, после огонь распространился на фасад и кровлю.
В середине апреля в Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома. По данным МЧС, пожар вспыхнул из-за строительного мусора, огонь распространился на 100 кв. м.
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