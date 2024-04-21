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Политика ,  
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Захарова ответила на обвинения главы ЕК в проведении «гибридной операции»

Захарова назвала голословными обвинения Запада о гибридных операциях России
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Запад выводит свои страхи в отношении России на новый уровень, выдумывая то, чего нет, и преумножая антироссийские дезинформационные «вбросы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо.

Во время визита председателя ЕК в Финляндию она и премьер-министр страны заявили, что Россия проводит «гибридную операцию» против республики.

«Это вновь лишь голословные обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран — членов ЕС и Финляндии в частности «гибридной операции», «создании на финских рубежах миграционного кризиса», — сказала Захарова.

По ее словам, ЕС в отсутствие реальных угроз «старательно культивируют искусственные, якобы исходящие» от России.

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Политика
Фото:IMAGO / Jussi Nukari / Global Look Press

Орпо попросил у Евросоюза помощи для восточных регионов Финляндии, граничащих с Россией. «Нам нужно, чтобы Европейский союз помог Восточной Финляндии и территории, пострадавшей от российского поведения», — сказал он.

Осенью 2023 года Финляндия начала закрывать погранпункты на границе с Россией, объясняя это наплывом нелегальных мигрантов. Последнее в финском МИДе назвали инструментом давления со стороны России.

Правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией с 15 апреля бессрочно, до особого уведомления.

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Финляндия Урсула фон дер Ляйен обвинения ЕС Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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