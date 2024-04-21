В Финляндии решили не убирать дорожные знаки с указанием на Петербург
В Финляндии решили не убирать с автомобильных магистралей дорожные знаки с упоминанием Санкт-Петербурга, несмотря на закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе. Об этом агентству STT сообщил эксперт по дорожному регулированию Департамента дорожного движения Финляндии Туомас Остерман.
STT уточняет, что «граница вряд ли откроется в ближайшее время».
«Мы позволим им пока побыть там. Конечно, мы также не используем ресурсы для их активного добавления или обновления», — сказал Остерман.
По его словам, знаки создают неверное впечатление, что на машине можно поехать куда угодно. Однако ведущие в сторону Санкт-Петербурга указатели не вызывают смущения у автомобилистов, отметил Остерман.
Он также добавил, что замена дорожных знаков, в случае их повреждения, рассматривается в каждом случае отдельно. Чем дальше от границы установлен указатель, тем больше вероятность, что его не восстановят.
Правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией с 15 апреля бессрочно, до особого уведомления.
Причиной тому стала «инструментальная миграция», которую Россия использует против Финляндии, рассказали в департаменте внутренней безопасности МВД республики.
До этого закрытый режим на пограничных КПП продлевался каждые два месяца.
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