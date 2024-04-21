Как автомобильный мост в Ишиме скрылся под водой. Видео
Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал видео, сделанное с помощью дронов, на котором запечатлены кадры разлива реки Ишим в динамике.
«Каждое утро начинается с отсмотра видео с дронов. Операторы коптеров — наши «глаза», — отметил Моор. Беспилотник снимал разлив возле села Лариха в Ишимском районе Тюменской области.
Моор сообщил, что паводковая ситуация в регионе по-прежнему напряженная, но интенсивность сократилась. Максимум повышения уровня воды в реке Ишим ожидается в ближайшее время. На данный момент он превысил отметку 10,5 м, увеличившись почти на полтора метра за сутки.
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