Кадры разлива реки Ишим в Тюменской области с дрона

Как автомобильный мост в Ишиме скрылся под водой. Видео

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Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал видео, сделанное с помощью дронов, на котором запечатлены кадры разлива реки Ишим в динамике.

«Каждое утро начинается с отсмотра видео с дронов. Операторы коптеров — наши «глаза», — отметил Моор. Беспилотник снимал разлив возле села Лариха в Ишимском районе Тюменской области.

Моор сообщил, что паводковая ситуация в регионе по-прежнему напряженная, но интенсивность сократилась. Максимум повышения уровня воды в реке Ишим ожидается в ближайшее время. На данный момент он превысил отметку 10,5 м, увеличившись почти на полтора метра за сутки.