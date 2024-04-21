В Сирии произошел пожар на нефтепроводе при попытке украсть нефть

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На нефтепроводе в восточной сирийской провинции Хомс произошел пожар на нефтепроводе, сообщило радио Sham FM.

Пожарные на месте тушат возгорание. По данным корреспондента Sham FM, неизвестные пытались украсть нефть из трубопровода, пожар вспыхнул при попытке проделать в нем брешь. На месте обнаружили тело одного из предполагаемых воров, при нем были режущие инструменты.

Как сообщил государственному агентству Сирии SANA бригадный генерал Мухадхаб аль-Муди, огонь начали останавливать с помощью земляных и песочных насыпей. По словам другого военнослужащего, майора Ияда Мухаммада, из нефтепровода вытекло много сырья, из-за чего потушить пожар быстро не представляется возможным, — он предупредил, что операция по ликвидации огня будет долгой.