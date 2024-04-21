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В Наро-Фоминске мужчина случайно убил шестилетнюю девочку

СК: москвич по неосторожности застрелил шестилетнюю девочку в Наро-Фоминске
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Житель Москвы случайно застрелил ребенка в Наро-Фоминске в Московской области, возбуждено уголовное дело, сообщила РБК пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

52-летнего мужчину задержали после того, как он, находясь в беседке на даче, стрелял из пневматического ружья по алюминиевым банкам вместе с друзьями. В момент передачи винтовки одному из них он случайно выстрелил в сторону.

Пуля попала в грудь шестилетней девочки. Несмотря на то что ее незамедлительно доставили в хирургическое отделение больницы, врачи не смогли спасти ребенка и девочка умерла.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности, задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Следователи и криминалисты провели осмотр и забрали пневматическую винтовку, уточнили в пресс-службе.

Наро-Фоминская прокуратура проводит проверку, ведомство проконтролирует ход расследования уголовного дела.

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Теги
Наро-Фоминск Московская область Следственный комитет прокуратура новости
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