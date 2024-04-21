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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до 18 м/с до вечера

МЧС: в Москве до вечера продержится сильный ветер до 18 м/с
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»
Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Москве до восьми вечера 21 апреля продержится сильный ветер с порывами от 13 до 18 м/с, сообщило столичное ГУ МЧС в телеграм-канале.

В связи с неблагоприятной погодой спасатели попросили жителей Москвы снизить скорость во время управления автотранспортом и держать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, Москва будет ощущать влияние связанного с южным циклоном теплого атмосферного фронта. «Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы», — уточнил синоптик. Он добавил, что днем будет ветрено, скорость восточного ветра будет достигать 13–18 м/с.

18 апреля в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сильного дождя и грозы. Он действует и 21 апреля, следует из данных Росгидрометцентра.

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