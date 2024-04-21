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Политика ,  
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В Лондоне британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности

Полиция Лондона арестовала британца по статье о нарушении национальной безопасности за совершение действий, которые приносят выгоду России, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Times.

По информации издания, человека, имя и пол которого не называются, подозревают в нарушении закона. Его арестовали 10 апреля, а 19 апреля — предъявили обвинения. Спустя день, 20 апреля, Вестминстерский магистратсткий суд после проведенного заседания продлил пребывание под стражей подозреваемого до 10 мая. Суд запретил публиковать имя подозреваемого в связи с расследованием, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

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В середине декабря 2023 года в Великобритании вступил в силу обновленный Закон о национальной безопасности, принятый в июле того же года. Документ вводит расширенные полномочия правоохранительным органам: они могут принимать меры против лиц, действующих от имени государств против Великобритании и ее интересов, в том числе тех, кто помогает другой стране, распространяя информацию, полученную путем кибершпионажа.

По словам главы контртеррористической полиции Мэтта Джукса, новый закон позволил его ведомству обладать современными практическими полномочиями, необходимыми для обнаружения, пресечения, сдерживания и преследования тех, кто пытается подорвать свободу и ценности Великобритании.

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Теги
Лондон Великобритания арест нацбезопасность
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