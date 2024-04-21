Премьер Канады и президент Польши обсудили помощь Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Польши Анджей Дуда обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине, сообщает пресс-служба канадского правительства. Они встретились на базе канадских вооруженных сил в городе Эскимальт.

Трюдо и Дуда «подтвердили свою неизменную поддержку Украины» и обсудили варианты оказания дальнейшей помощи стране. Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, и ход подготовки саммита НАТО в Вашингтоне, запланированного на июль.

Накануне конгрессмены одобрили законопроекты, в частности, о новом пакете военной помощи для Украины на $60,84 млрд. Первое голосование по проекту в сенате пройдет 23 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение продолжить помощь Киеву предотвратит расширение конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней». Ранее он не исключал, что без западной помощи ВСУ начнут отступать.

В Кремле назвали решение ожидаемым и прогнозируемым. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пакет помощи еще больше обогатит Вашингтон и еще больше разорит Киев. Москва критикует как финансовую, так и военную помощь Киеву.