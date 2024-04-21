В США два ребенка погибли из-за протаранившего здание автомобиля

В Ньюпорте (штат Мичиган) пьяный водитель протаранил здание лодочного клуба, в результате два ребенка погибли, еще 15 человек пострадали, сообщает CBS News со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в лодочном клубе Swan Creek, где проходило празднование дня рождения. «Первая помощь оказана примерно 15 пострадавшим, среди которых и взрослые, и дети», — уточнили в ведомстве.

На месте скончались 5-летний мальчик и его 8-летняя сестра, еще девять человек — трое детей и шестеро взрослых — доставили в больницу с травмами, угрожающими для жизни. За рулем находилась 66-летняя женщина, ее задержали и арестовали, заключили в полиции.

В начале апреля автомобиль протаранил ворота у штаб-квартиры ФБР в Атланте (штат Джорджия). Водитель пытался проникнуть к зданию, предназначенному только для сотрудников. Он проследовал за машиной, которой был разрешен въезд, однако его остановили с помощью подъемных заграждений.