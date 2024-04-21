Уровень реки Томи в Новокузнецке достиг опасного уровня

Уровень воды в Томи в Новокузнецке достиг опасного уровня

Уровень реки Томи в Новокузнецке Кемеровской области за сутки увеличился на 80 см и достиг опасного уровня 630 см, сообщил глава города Сергей Кузнецов.

«По состоянию на 08:00 (4:00 мск) 21 апреля, река Томь — 630 см», — написал он. Уровень реки у Абашево — поселка в черте Новокузнецка — достиг 600 см. Мэр подчеркнул, что в городе нет подтоплений жилых домов.

Накануне, 20 апреля, уровень воды в реках на юге региона вырос из-за осадков и таяния снега. В Таштагольском районе ограничили движение по дорогам, а в Таштаголе остановили работу котельной.

Кузнецов сообщил, что жителей прибрежных территорий оповещают о паводке, а все службы привели в режим повышенной готовности. Он призвал горожан проявлять бдительность и в случае объявления эвакуации действовать по инструкции МЧС.

В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. Так, в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях действует режим ЧС, в последней — федерального характера.