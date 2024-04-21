Уровень реки Томи в Новокузнецке достиг опасного уровня
Уровень реки Томи в Новокузнецке Кемеровской области за сутки увеличился на 80 см и достиг опасного уровня 630 см, сообщил глава города Сергей Кузнецов.
«По состоянию на 08:00 (4:00 мск) 21 апреля, река Томь — 630 см», — написал он. Уровень реки у Абашево — поселка в черте Новокузнецка — достиг 600 см. Мэр подчеркнул, что в городе нет подтоплений жилых домов.
Накануне, 20 апреля, уровень воды в реках на юге региона вырос из-за осадков и таяния снега. В Таштагольском районе ограничили движение по дорогам, а в Таштаголе остановили работу котельной.
Кузнецов сообщил, что жителей прибрежных территорий оповещают о паводке, а все службы привели в режим повышенной готовности. Он призвал горожан проявлять бдительность и в случае объявления эвакуации действовать по инструкции МЧС.
В конце марта ряд регионов столкнулся с паводками. Так, в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях действует режим ЧС, в последней — федерального характера.
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