В Краснодаре загорелась кровля строящейся многоэтажки. Видео
В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС. Местное издание 93.ru передает, что пожар произошел в ЖК «Фонтаны» на Воронежской улице. Там загорелся строительный мусор, в 15:32 пожар локализовали на площади около 100 кв. м, сообщили в главке.
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