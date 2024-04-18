В Краснодаре загорелась кровля строящейся многоэтажки. Видео

Video

В Краснодаре загорелась кровля строящегося 24-этажного дома, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС. Местное издание 93.ru передает, что пожар произошел в ЖК «Фонтаны» на Воронежской улице. Там загорелся строительный мусор, в 15:32 пожар локализовали на площади около 100 кв. м, сообщили в главке.