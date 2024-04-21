Нетаньяху заявил, что помощь США пойдет на защиту западной цивилизации
Военная помощь Израилю, одобренная конгрессменами США, пойдет на защиту цивилизации Запада, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Конгресс США только что подавляющим большинством голосов принял заслуживающий большой признательности законопроект о помощи, который демонстрирует сильную двухпартийную поддержку Израиля и защищает западную цивилизацию», — написал он в Х, поблагодарив Вашингтон.
Глава израильского МИДа Исраэль Кац заявил, что решение «подтверждает прочные связи и стратегическое партнерство» между странами и посылает «мощный сигнал врагам». Он также выступил со словами благодарности и выразил надежду на то, что законопроект вскоре одобрит сенат.
Члены палаты представителей 20 апреля одобрили законопроекты о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону. Документ подразумевает $26 млрд для Тель-Авива, в том числе $4 млрд на системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида», а также $1,2млрд на систему ПВО Iron Beam.
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