Близкие актера Омельченко назвали причину его смерти

Юрий Омельченко (Фото: rusdrama-az.com)

Причиной смерти актера Юрия Омельченко стал повторный инсульт, сообщил изданию Oxu заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов. Родственники актера, проживающие в Баку, подтвердили «РИА Новости» этот диагноз.

По словам Мамедова, недавно Омельченко перенес первый инсульт. В больнице состояние актера немного улучшилось, однако несколько дней назад у него произошел второй инсульт. Также у артиста были проблемы с сердцем, добавил замдиректора театра, где работал Омельченко.

Как рассказали родственники, актер умер утром 20 апреля в больнице.

Юрию Омельченко было 48 лет. Он родился в Баку 7 марта 1976 года. За свою карьеру он успел поработать в Бакинском муниципальном театре и государственном театре юного зрителя. В Русский драматический театр пришел в 1997 году.

Омельченко был известен своими ролями в театральных спектаклях, например «Гордость и предубеждение», «Братья Карамазовы», «Вишневый сад». Также он снялся в российском сериале «Дронго» и фильме «Не бойся, я с тобой! 2».