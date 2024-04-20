Близкие актера Омельченко назвали причину его смерти
Причиной смерти актера Юрия Омельченко стал повторный инсульт, сообщил изданию Oxu заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов. Родственники актера, проживающие в Баку, подтвердили «РИА Новости» этот диагноз.
По словам Мамедова, недавно Омельченко перенес первый инсульт. В больнице состояние актера немного улучшилось, однако несколько дней назад у него произошел второй инсульт. Также у артиста были проблемы с сердцем, добавил замдиректора театра, где работал Омельченко.
Как рассказали родственники, актер умер утром 20 апреля в больнице.
Юрию Омельченко было 48 лет. Он родился в Баку 7 марта 1976 года. За свою карьеру он успел поработать в Бакинском муниципальном театре и государственном театре юного зрителя. В Русский драматический театр пришел в 1997 году.
Омельченко был известен своими ролями в театральных спектаклях, например «Гордость и предубеждение», «Братья Карамазовы», «Вишневый сад». Также он снялся в российском сериале «Дронго» и фильме «Не бойся, я с тобой! 2».
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