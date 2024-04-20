Умер азербайджанский актер театра и кино Юрий Омельченко
В Азербайджане в возрасте 48 лет умер артист театра и кино Юрий Омельченко, сообщает пресс-служба Азербайджанского государственного академического русского драматического театра.
«Сегодня, 20 апреля, на 49-м году жизни скончался заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко», — говорится в сообщении.
Заместитель директора театра Ильхам Мамедов рассказал изданию Oxu, что некоторое время назад Омельченко перенес инсульт. Актер попал в больницу, где его состояние немного улучшилось. Однако несколько дней назад он повторно перенес инсульт, тогда его поместили в реанимацию, уточнил Мамедов. По его словам, у Омельченко также были проблемы с сердцем.
Юрий Омельченко родился в Баку 7 марта 1976 года. После окончания Азербайджанского государственного университета культуры и искусств он работал в Бакинском муниципальном театре и государственном театре юного зрителя. В Русский драматический театр он пришел в 1997 году.
В театре Омельченко играл в таких спектаклях, как «Гордость и предубеждение», «Еще одна ночь Шахерезады», «Братья Карамазовы», «Женитьба», «Судьба артиста», «Беня Король и другие», «Вишневый сад».
Также актер снимался в российском сериале «Дронго», где сыграл эпизодическую роль, а также в фильмах «Не бойся, я с тобой! 2», «Истина момента», «Кровавый январь», «Мы вернемся».
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