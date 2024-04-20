Путин поручил направить на зарплаты врачам полученные от ОМС деньги
Президент Владимир Путин поручил правительству и региональным властям направить средства обязательного медицинского страхования (ОМС) на зарплаты медработникам. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
«Направление в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения», — говорится в документе.
Согласно поручению главы государства, деньги будут предоставляться также врачам, работающим в сельской местности. Ответственными за выполнение задачи назначены губернаторы, первый доклад они должны сделать до 1 мая, затем по одному разу в квартал.
Специальные соцвыплаты для медработников были введены с начала 2023-го, их размер составляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от специальности сотрудника; в прошлом году в бюджете на эти цели выделили 152 млрд руб.
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