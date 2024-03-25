«Известия» узнали о плане декриминализировать работу врачей в России

В начале февраля с просьбой декриминализировать работу врачей, в частности, изменить понятие «медицинская услуга», к Путину обратилась главврач больницы № 52 Марьяна Лысенко. По данным «Известий», законопроект уже внесен в Госдуму

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Группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, которым предлагается характеризовать действия врачей по лечению пациента как «медицинскую помощь», тогда как сегодня они носят название «медицинская услуга», пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как отмечает газета, это позволит вывести действия врачей из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу — нынешняя трактовка позволяет привлекать медиков по статье УК о некачественном выполнении услуг.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что поправки к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в России» и в ст. 1 закона «О защите прав потребителей» разработаны, в числе прочего, в целях повышения престижа врачебной профессии. Законодатели указали, что в последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), в связи с чем термин «медицинская услуга нужно оставить исключительно для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев пояснил «Известиям», что задача документа — определиться с понятиями. Там прописали, что медицинская помощь — это операция, медицинская процедура или вмешательство — оказание помощи, а медицинская услуга — это финансово-экономическая единица, например палата повышенной комфортности. Работа над документом, по его словам, велась более трех лет.

Соавтор законопроекта сенатор Дарья Лантратова пояснила «Известиям», что документ призван исключить несправедливое отношение к врачам, к профессии в целом. «Замена термина «услуга» на «помощь» в медицине восстанавливает главный смысл профессии медработников — помощь пациенту, а не обслуживание, как сфера услуг, подобная салону красоты. Врачи спасают тысячи людей, зачастую давая им второй шанс на жизнь, — подчеркнула она.

Статья 238 УК России предусматривает уголовную ответственность за выпуск и продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до десяти лет.

В начале февраля во время встречи Владимира Путина с членами его предвыборного штаба главврач городской больницы № 52 в Москве (и по совместительству председатель штаба) Марьяна Лысенко пожаловалась главе государства на термин «медицинская услуга». «Врачи реально оказывают медицинскую помощь, лечат пациентов, спасают жизни, выполняя важную государственную функцию. И мы знаем, что в образовании этот вопрос решен. Владимир Владимирович, очень просим, решите его для нас», — сказала Лысенко, имея в виду, что от этого понятия необходимо оказаться и в сфере медицинской деятельности. Глава государства тогда ответил, что не знает, почему «наши бюрократические структуры так упираются». «Формально это может быть услуга. Но это гораздо шире, чем просто взять продать, купить, сдать в аренду. Давайте сделаем это, я не против, я за», — сказал Путин.

Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова ранее поясняла «Коммерсанту», что в УК России нет отличий для привлечения медработников к ответственности по ст. 238, ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) или ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности): «Предугадать квалификацию, которую выберет следствие, практически невозможно». По ее словам, ст. 238 УК чаще применяют к сотрудникам частных клиник в случаях, когда услуги являются опасными для потребителей.

Глава московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Александр Аронов уточнял, что по ст. 238 УК привлекают, «когда органами следствия установлено, что врачи заведомо осознавали, что услуга может быть опасна для пациента — например, не имели необходимой специализации или использовали оборудование сомнительного качества». В случаях, когда медработником допущено нарушение законодательства об охране здоровья в процессе оказания помощи, то есть речь о профессиональной ошибке, ответственность, по его словам, наступает по иным нормам УК, например, ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).