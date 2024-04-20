Санкт-Петербург накрыл апрельский снегопад. Видео

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Санкт-Петербург и Ленинградскую область замело снегом. Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали на выходных 20–21 апреля «декабрьские» сугробы высотой 5–10 см из-за балканского циклона, который принес похолодание и осадки на Русскую равнину. Снегопад пообещали также в Великом Новгороде.

Как сообщил портал 47news, из-за снегопада грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Бокситогорском районе Ленобласти. Погибли два человека, пострадавшего ребенка госпитализировали. 24-летний водитель автомобиля не справился с управлением и столкнулся с едущей во встречном направлении «Газелью».

По данным «Фобоса», активный циклон покинет территорию Ленинградской области, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет кратковременный снег, на дорогах и тротуарах появится гололедица. Сложная ситуация на дорогах сохранится вплоть до следующей недели.