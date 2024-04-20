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СК возбудил уголовное дело об убийстве предпринимателя в Балашихе

СК: по факту убийства бизнесмена в Балашихе возбуждено уголовное дело
Орудие преступления
Орудие преступления (Фото: gsuskmosobl / Telegram)

В Московской области возбудили уголовное дело по факту убийства предпринимателя в центре Балашихи, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Подмосковью.

Дело возбуждено по факту убийства и незаконного оборота оружием (ч. 1 ст. 105 и ст. 222 Уголовного кодекса).

По данным следователей, у подъезда многоэтажного дома прохожие обнаружили тело бизнесмена 1963 года рождения с огнестрельным ранением. Как пишет Mash, 60-летнего предпринимателя застрелил киллер. Он ждал жертву около получаса, и, когда бизнесмен подъехал к магазину, подбежал и пять раз выстрелил в него в упор, а затем скрылся с места преступления.

В Москве водитель убил мужчину после замечания о парковке на тротуаре

В начале апреля в Подмосковье мужчина напал на полицейских, пытавшихся задержать его за сбыт наркотиков, открыл по ним огонь и скрылся на черном мотоцикле. Один сотрудник полиции погиб, второй получил огнестрельное ранение. Позже нападавшего удалось задержать в Тверской области.

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Теги
Следственный комитет Балашиха Московская область убийство
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