NYT: Carrefour во Франции предупреждениями у цен сообщает об уменьшении упаковок

NYT объяснила, почему Carrefour во Франции ставит цены с предупреждениями

Предупреждения, которые уже несколько месяцев размещает около ценников крупнейшая во Франции сеть супермаркетов Carrefour, призваны сообщить покупателям об уменьшении количества товара в упаковке без снижения цены на него, сообщает The New York Times (NYT).

«Шринкфляция. Объем этого продукта уменьшился, а цена, взимаемая нашим поставщиком, выросла», — говорится на стикерах с предупреждениями оранжевого цвета, которые показало издание. В последние месяцы сеть супермаркетов размещала эти предупреждения около чипсов Lay's, газировки Pepsi и других продуктов питания, пишет газета.

Шринкфляция — это снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке с незначительным или вовсе отсутствующим понижением цены.

19 апреля правительство Франции одобрило постановление, обязывающее всех розничных продавцов продуктов питания следовать этому правилу: с 1 июля магазины должны будут размещать такие предупреждения под всеми продуктами, размер упаковки которых уменьшился без понижения цены. Документ будет опубликован в ближайшее время, сказала Ouest-France министр-делегат предпринимательства, туризма и потребления Франции Оливия Грегуар.

Она уточнила, что в общепринятой форме уведомления будет сказано, на сколько конкретно изменилось количество продукта в упаковке за последнее время, а также на сколько выросла его стоимость в пересчете на килограмм.

В сентябре 2023 года министр экономики Франции Брюно Ле Мэр назвал шринкфляцию «скандальным мошенничеством». Он назвал распространение подобной практики неприемлемой и сообщил, что власти примут законопроект, обязывающий производителей «очень заметно» указывать сокращение объема товара при сохранении схожих упаковок и стоимости за продукт.

Тогда Carrefour и еще одна сеть супермаркетов Intermache начали оповещать покупателей о случаях, когда производитель уменьшает объем товара в упаковке, специальными табличками.