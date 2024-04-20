Ученые объяснили, как уникальная звезда взрывается каждые 80 лет

Звезда T Coronae Borealis в созвездии Северная Корона, вспышки которой сейчас ждут астрономы, взрывается раз в 80 лет, так как на самом деле является парной. Реакцию создает красный гигант, составляющий пару с белым карликом, пояснили опрошенные РБК эксперты.

Как пояснил РБК профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев, обычно T Coronae Borealis не видна невооруженным глазом, увидеть ее можно только с помощью телескопа. Однако как минимум трижды, в 1787, 1866 и 1946 годах эта звезда резко вспыхивала, и ее яркость увеличивалась более чем в 600 раз, рассказал он.

В такие моменты, со слов ученого, звезда становилась видимой и без специальных приспособлений. Однако в течение нескольких дней ее яркость вновь падала, и звезда «исчезала» для тех, кто хочет увидеть ее без телескопа.

Такие звезды, по словам Язева, называются повторными новыми, ученым их известно немного. «Дело в том, что звезда Т Северной Короны на самом деле звезда двойная: это пара из маленькой, но очень плотной звезды (белого карлика) и второй, более крупной звезды — красного гиганта. С огромного расстояния белый карлик не виден совсем, а компаньон-гигант кажется слабой крохотной звездочкой», — пояснил специалист.

Вспышка звезды происходит из-за того, что сила тяготения белого карлика переносит на него горячий газ из внешней оболочки красного гиганта, продолжил ученый.

«Когда этого газа <…> становится достаточно много, прямо на его поверхности вспыхивают термоядерные реакции — происходит грандиозный термоядерный взрыв. Его-то мы и видим, как неожиданную вспышку», — сказал он.

На накопление такого же количества газа у звезды уходит порядка 80 лет, этим объясняется периодичность, уточнил собеседник РБК.

«Очередная вспышка приближается. Точно сказать, когда она будет — завтра или в июле — нельзя, но судя по повторению формы колебаний яркости, наблюдавшихся в 1946 году, новый взрыв может произойти уже скоро», — заключил Язев.

Так же причину взрывов звезды объяснил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.



«Когда-то такие вспышки считались рождением звезды, но потом [ученые] выяснили, что скорее ближе к смерти, а название «Новая» осталось», — пояснил эксперт

Астрономам известна мощность потока газа на белый карлик, поэтому они могут предсказывать вспышки. Однако существует погрешность, которая изменяется месяцами, отметил Гончаров.

«Таких звезд, [как T Coronae Borealis], известны тысячи, но эта находится сравнительно близко к Солнцу, поэтому будет сравнительно яркой и, кроме того, вспышки бывают редко, а тут кажется вспышка должна быть на днях. Уникальность этой звезды сим и исчерпывается. Вещество в слое над белым карликом копится десятилетия — это интервал между вспышками. С учетом близости к нам это делает событие интересным, редким», — заключил он.