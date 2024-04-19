NASA сообщило о взрыве уникальной звезды в 2024 году
В 2024 году произойдет взрыв звезды, которая находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли, сообщил Fox News Digital руководитель Управления окружающей среды NASA Билл Кук.
Ее вспышки происходят примерно раз в 80 лет, в отличие от других новых звезд, взрывающихся раз в тысячелетия.
По словам Кука, астрономы не могут назвать точную дату явления, но его «будет видно невооруженным глазом». Это продлится несколько дней, после чего она «затихнет».
Речь идет о звезде в созвездии Северной короны T Coronae Borealis, которую прозвали «полыхающей звездой» (Blaze Star). Она уже взрывалась дважды: 12 мая 1866 года и 9 февраля 1946 года. Кук отметил, что ее взрыв происходит примерно каждые 80 лет. Яркость этой звезды он сравнил с Полярной.
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