 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

NASA сообщило о взрыве уникальной звезды в 2024 году

Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center
Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center

В 2024 году произойдет взрыв звезды, которая находится на расстоянии 3 тыс. световых лет от Земли, сообщил Fox News Digital руководитель Управления окружающей среды NASA Билл Кук.

Ее вспышки происходят примерно раз в 80 лет, в отличие от других новых звезд, взрывающихся раз в тысячелетия.

По словам Кука, астрономы не могут назвать точную дату явления, но его «будет видно невооруженным глазом». Это продлится несколько дней, после чего она «затихнет».

Как выглядел звездопад Персеиды. Фотогалерея
Фотогалерея 

Речь идет о звезде в созвездии Северной короны T Coronae Borealis, которую прозвали «полыхающей звездой» (Blaze Star). Она уже взрывалась дважды: 12 мая 1866 года и 9 февраля 1946 года. Кук отметил, что ее взрыв происходит примерно каждые 80 лет. Яркость этой звезды он сравнил с Полярной.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
NASA звезда космос астрономическое явление
Материалы по теме
Глава NASA заявил о скрытом военном присутствии Китая в космосе
Технологии и медиа
NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС
Технологии и медиа
NASA поручили разработать единый стандарт времени для Луны
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
В Москве завели новое дело о госизмене Политика, 11:19
Что нужно сегодня для успешной работы в e-com РБК и Яндекс Реклама, 11:13
Губернатор Ставрополья исключил угрозу жизни летчикам упавшего Ту-22М3 Общество, 11:09
Внутренний рынок конечен. Где ждут российские IТ-решения Pro, 10:59
В Кельне снова начали дело о пропаже экс-владельца OBI Хауба Общество, 10:59
Reuters узнал, что Иран не будет «немедленно реагировать» на ночную атаку Политика, 10:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Башкирии погибли пять человек в аварии с поливальной машиной Общество, 10:49
СК провел обыски у журналистки «Фонтанки» Общество, 10:48
В Мексике футболиста отстранили за попытку помешать сопернику лазером Спорт, 10:43
Иран заявил об отсутствии ущерба от последней израильской атаки Политика, 10:42
Сбербанк назвал топ-5 самых торгуемых среди своих клиентов акций Инвестиции, 10:29
Есть ли у рупии шанс стать мировой валютой — The Economist Pro, 10:29
В Литве начались военные учения США «Удар меча» Политика, 10:25