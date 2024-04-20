В Москве заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта

В Москве 20 апреля начинают работу новые выделенные полосы для общественного транспорта, говорится в сообщении профильного департамента.

Всего на юге, юго-востоке и западе города заработают пять выделенных полос протяженностью почти 2 км. Они расположены на участках:

1-го Сетуньского проезда (ЗАО);

Бесединского шоссе (ЮАО);

Кировоградской улицы (ЮАО);

Варшавского шоссе (ЮАО);

Новоданиловского проезда (ЮАО).

По участкам, где заработают полосы, проходят 27 автобусных маршрутов, уточнили в дептрансе. Ежедневно на них совершают до 80 тыс. поездок. Появление выделенных полос приведет к тому, что автобусы будут проезжать эти участки в два-три раза быстрее, и время в пути на них сократится, к примеру, с десяти до трех минут, отметили в департаменте.