 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта

Новые выделенные полосы для общественного транспорта запустят в Москве 20 апреля

В Москве 20 апреля начинают работу новые выделенные полосы для общественного транспорта, говорится в сообщении профильного департамента.

Всего на юге, юго-востоке и западе города заработают пять выделенных полос протяженностью почти 2 км. Они расположены на участках:

  • 1-го Сетуньского проезда (ЗАО);
  • Бесединского шоссе (ЮАО);
  • Кировоградской улицы (ЮАО);
  • Варшавского шоссе (ЮАО);
  • Новоданиловского проезда (ЮАО).

Эксперты оценили возможную стоимость выделенной трассы в Калининград
Политика
Калининград, Россия

По участкам, где заработают полосы, проходят 27 автобусных маршрутов, уточнили в дептрансе. Ежедневно на них совершают до 80 тыс. поездок. Появление выделенных полос приведет к тому, что автобусы будут проезжать эти участки в два-три раза быстрее, и время в пути на них сократится, к примеру, с десяти до трех минут, отметили в департаменте.

По выделенным полосам может легально передвигаться общественный транспорт, а также маршрутные такси, операторы которых заключили соглашение с городскими властями.

Кроме того, по «выделенкам» разрешают ездить таксистам, имеющим соответствующую лицензию, «шашечки» на кузове автомобиля и номерные знаки желтого цвета. По выделенным полосам может передвигаться техника коммунальных служб, но только для их уборки. Также ехать по ним могут автомобили скорой помощи, оперативных служб и школьные автобусы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
общественный транспорт Москва выделенные полосы
Материалы по теме
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за ветра с дождем
Общество
Предварительный бюджет нового транспортного нацпроекта оценили в ₽10 трлн
Бизнес
Бизнес попросил смягчить требования к транспорту и одежде курьеров Москвы
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В городе Запорожье прозвучал взрыв Политика, 05:27
В Москве заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта Общество, 05:08
Над Рязанской областью подавили беспилотник Политика, 04:58
Германия решила купить дополнительные Patriot на фоне поставок ПВО Киеву Политика, 04:51
США самостоятельно произвели первые 90 кг обогащенного урана Политика, 04:43
В Армении перекрыли трассу, протестуя против передачи сел Азербайджану Политика, 04:19
В Москве арестовали участников белгородской ОПГ по делу об исчезновениях Общество, 04:17
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК Политика, 03:49
Фонтаны Петергофа впервые за много лет работают в снегопад. Видео Общество, 03:45
Выпуск новых биткоинов в четвертый раз в истории сократился вдвое Крипто, 03:26
Киргизский Finca Bank ограничит переводы из Сбербанка и Тинькофф-банка Финансы, 03:21
Приставы передали изъятые за пьяную езду машины на нужды военной операции Политика, 03:00
На военной базе в Ираке произошел взрыв Политика, 02:59
«Ъ» связал увольнение ректора Института русского языка с партнерами вуза Политика, 02:10