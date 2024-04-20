В Москве заработают новые выделенные полосы для общественного транспорта
В Москве 20 апреля начинают работу новые выделенные полосы для общественного транспорта, говорится в сообщении профильного департамента.
Всего на юге, юго-востоке и западе города заработают пять выделенных полос протяженностью почти 2 км. Они расположены на участках:
- 1-го Сетуньского проезда (ЗАО);
- Бесединского шоссе (ЮАО);
- Кировоградской улицы (ЮАО);
- Варшавского шоссе (ЮАО);
- Новоданиловского проезда (ЮАО).
По участкам, где заработают полосы, проходят 27 автобусных маршрутов, уточнили в дептрансе. Ежедневно на них совершают до 80 тыс. поездок. Появление выделенных полос приведет к тому, что автобусы будут проезжать эти участки в два-три раза быстрее, и время в пути на них сократится, к примеру, с десяти до трех минут, отметили в департаменте.
По выделенным полосам может легально передвигаться общественный транспорт, а также маршрутные такси, операторы которых заключили соглашение с городскими властями.
Кроме того, по «выделенкам» разрешают ездить таксистам, имеющим соответствующую лицензию, «шашечки» на кузове автомобиля и номерные знаки желтого цвета. По выделенным полосам может передвигаться техника коммунальных служб, но только для их уборки. Также ехать по ним могут автомобили скорой помощи, оперативных служб и школьные автобусы.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники