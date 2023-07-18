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Молния попала в два трансформатора во Львове

Мэр Львова Садовый: молния попала в два трансформатора, возможны перебои с электричеством

Во Львове молния попала в два трансформатора, возможны перебои электроснабжением. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Садовый.

«Есть сообщения о попадании в 2 трансформатора. Возможны перебои с электричеством», — написал он, добавив, что информация о попадании молнии в жилой дом не подтвердилась.

О том, что молния попала в жилой дом на улице Академика Гнатюка в центре Львова, ранее сообщили украинские телеграм-каналы. На кадрах, снятых во дворе одного из домов видна яркая вспышка.

Вечером 17 июля на Львов обрушился ливень с грозой. По данным Львовского гидрометцентра, во второй половине дня в городе прогнозировались кратковременные дожди с грозами, местами — град. Синоптики также предупреждали об усилении порывов ветра до 17-22 м/с.

Теги
Львов молния
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