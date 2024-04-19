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Представитель Успенской опроверг информацию о плохом самочувствии

Представитель Успенской назвал фейком информацию об ухудшении ее самочувствия
Любовь Успенская
Любовь Успенская (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Информация, что певице Любови Успенской потребовалась помощь врачей в связи с ухудшением самочувствия, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в PR-службе певицы.

«Это полностью фейковая информация», — сказал РБК собеседник.

О том, что Успенской потребовалась помощь медиков, ранее сообщил телеграм-канал Baza. Канал писал, что певица почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. По его данным, артистка пожаловалась врачам на учащенное сердцебиение, однако те решили не госпитализировать ее.

Любовь Успенская получила гражданство России
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Любовь Успенская

Успенская родилась в Киеве 24 февраля 1954 года, ей 70 лет. За свою карьеру певица выпустила 12 студийных альбомов. В 2024 году должна выйти ее 13-я пластинка под названием «Сила моя со мной».

Успенская 16 раз получала премию «Шансон года». В марте певица сообщила, что стала гражданкой России, до этого у нее было только гражданство США.

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Любовь Успенская фото

Любовь Успенская

певица
24 февраля 1954 года
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