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Политика ,  
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Посольство России заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии

Посольство России заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии
Фото: Filip Singer / Getty Images
Фото: Filip Singer / Getty Images

Поступившие в посольство России в Берлине обращения фондов Германии с просьбой воздержаться от участия официальных российских представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей вызывают сожаление и разочарование. Об этом заявили в посольстве России в Берлине.

В диппредставительстве рассказали, что к ним поступили обращения руководителей фондов, в ведении которых находятся мемориальные комплексы на месте бывших нацистских концентрационных лагерей. Среди них — Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

В посольстве считают, что позиция властей Германии «полностью игнорирует исторический контекст», «идет вразрез с германской культурой памяти» и «способствует эрозии процесса послевоенного примирения между россиянами и немцами».

ФРГ выступила против участия России в церемонии освобождения Бухенвальда
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Диппредставительство подчеркнуло, что на планы российских заграничных учреждений в Германии в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют.

О том, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях по случаю освобождения узников концлагерей, ранее сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад».

Международный день освобождения узников нацистских концлагерей ежегодно отмечается во всем мире 11 апреля. В 1945 году в этот день заключенные Бухенвальда подняли вооруженное восстание, взяли лагерь под контроль и удерживали до прихода союзных войск. Концлагерь был основан летом 1937 года. Через него прошли примерно 250 тыс. узников, более 56 тыс. человек погибли.

В марте 2022 года администрация мемориальных комплексов «Бухенвальд» и «Дора-Миттельбау» отказала российским и белорусским чиновникам в участии в церемонии по освобождению лагерей. В 2023-м Москва также не получала официального приглашения на мероприятие, сообщал российский генконсул в Лейпциге Андрей Дронов.

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Теги
посольство Германия узник концлагеря
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