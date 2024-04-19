Посольство России заявило об эрозии послевоенного примирения в Германии

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Поступившие в посольство России в Берлине обращения фондов Германии с просьбой воздержаться от участия официальных российских представителей в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей вызывают сожаление и разочарование. Об этом заявили в посольстве России в Берлине.

В диппредставительстве рассказали, что к ним поступили обращения руководителей фондов, в ведении которых находятся мемориальные комплексы на месте бывших нацистских концентрационных лагерей. Среди них — Бухенвальд, Заксенхаузен и Равенсбрюк.

В посольстве считают, что позиция властей Германии «полностью игнорирует исторический контекст», «идет вразрез с германской культурой памяти» и «способствует эрозии процесса послевоенного примирения между россиянами и немцами».

Диппредставительство подчеркнуло, что на планы российских заграничных учреждений в Германии в связи с 79-й годовщиной Великой Победы подобные обращения не повлияют.

О том, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях по случаю освобождения узников концлагерей, ранее сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. МИД расценил шаг немецкой стороны как «провокационный выпад».