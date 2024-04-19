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Военная операция на Украине ,  
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Поджигатель здания мурманского правительства умер в зоне военной операции

Поджигатель здания мурманского правительства погиб в зоне военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Таранов
Денис Таранов (Фото: Администрация города Мончегорска)

Житель города Мончегорска Мурманской области Денис Таранов, который в 2021 году поджег дверь здания правительства региона, погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация Мончегорска во «ВКонтакте».

«Мончегорец защищал родину в зоне проведения специальной военной операции», — уточнили в администрации. По данным властей, он погиб «при исполнении воинского долга».

Прощание с Тарановым состоится 22 апреля в ритуальном зале городского морга.

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В сентябре 2021 года мужчина приехал из Мончегорска в Мурманск и остановился в хостеле. Спустя несколько дней он изготовил партию «коктейлей Молотова» и ночью направился к зданию правительства Мурманской области, к дверям которого кинул две бутылки с зажигательной смесью и сбежал с места происшествия. Позже он рассказал о том, что сделал, своим друзьям и в социальных сетях.

Суд приговорил Тарасова к принудительным работам на год и девять месяцев с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Его осудили за покушение на уничтожение чужого имущества.

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Теги
Мурманская область Военная операция на Украине поджог Украина
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