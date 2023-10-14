Неизвестный поджег суд в Хабаровске

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В Хабаровске неизвестный поджег Ванинский мировой суд, возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Дело завели по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений). Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Поджог произошел в ночь на 14 октября, в результате никто не пострадал. Однако ущерб получили помещения суда, сообщили в ведомстве.

Ванинский мировой суд расположен в поселке Ванино, который стоит на побережье Татарского пролива, разделяющего материковую часть и остров Сахалин. Поселок находится в 370 км к северо-востоку от Хабаровска.

В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили РБК, что площадь пожара составила 12 кв. м. По данным прокуратуры, пожар произошел в здании суда. На кадрах, которые показало ведомство, видно, что в помещении выбито окно. «КП» — Хабаровск» пишет со ссылкой на очевидцев, что полностью выгорел один из кабинетов.

Как сообщил источник издания, камера наблюдения у суда была повернута в другую сторону, поэтому поджигатель в кадр не попал.

Телеграм-канал SHOT пишет, что около 2:30 (19:30 мск 13 октября) по местному времени неизвестный бросил бутылку с коктейлем Молотова в окно здания суда. Об этом сообщает и Baza. Повреждения, по данным каналов, получили роллеты на первом этаже.