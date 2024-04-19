G7 заявила о способности России завершить конфликт на Украине «сегодня»
Россия может завершить конфликт на Украине уже сегодня, выведя войска с международно признанной украинской территории. Об этом говорится в заявлении министров иностранных дел стран G7.
«Мы требуем, чтобы Российская Федерация немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может положить конец этой войне сегодня», — говорится в документе.
Главы МИД стран «Большой семерки» (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США), а также Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель осудили продолжающуюся российскую военную операцию и подтвердили «непоколебимую решимость поддерживать демократическую Украину».
Министры добавили, что никогда не признают легитимность референдумов в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, по итогам которых регионы вошли в состав России. Они заверили, что страны G7 будут продолжать предоставлять Украине военную и финансовую помощь, и поддерживать «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского.
«Формула мира» подразумевает вывод российских войск до границ Украины 1991 года.
Москва исключает мирные переговоры на ее основе и требует признать российский суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.
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