Молдавия отказала в почетном карауле для перезахоронения советских солдат

Церемония захоронения останков советских солдат на территории мемориального комплекса Шерпенский плацдарм (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат. Об этом сообщается в телеграм-канале поискового движения республики.

Минобороны Молдавии отказало в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения. В сообщении поискового движения подчеркивается, что погибшие 80 лет назад советские солдаты освобождали Молдавию от «румыно-немецкой фашистской оккупации».

Причиной отказа власти Молдавии назвали празднование Дня Национального флага, уточнили в поисковом движении. В ведомстве заявили, что все 6,5 тыс. военнослужащих будут заняты в торжествах.

«В год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие к власти манкурты [люди, потерявшие связь со своими историческими корнями] нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом положения о проведении церемоний отдания воинских почестей», — считают в поисковом движении.

Ранее в организации сообщили, что церемония захоронения 15 солдат Красной армии пройдет 27 апреля на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм. Его соорудили на месте стратегического плацдарма на высоком правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, освобожденного войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в 1944 году. Комплекс возвели в память о 12 тыс. советских солдат, погибших во время Ясско-Кишиневской наступательной операции.

В поисковом движении заявили, что за последние три года Минобороны Молдавии «ни разу не оказало воинских почестей павшим героям». Там напомнили, что в 2023 году поводом для отказа в выделении почетного караула стало празднование Дня независимости Молдавии.