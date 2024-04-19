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Молдавия отказала в почетном карауле для перезахоронения советских солдат

Молдавия отказала в почетном карауле для перезахоронения советских солдат
Церемония&nbsp;захоронения останков советских солдат&nbsp;на территории мемориального комплекса Шерпенский плацдарм
Церемония захоронения останков советских солдат на территории мемориального комплекса Шерпенский плацдарм (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Министерство обороны Молдавии отказалось помогать в проведении церемонии захоронения останков советских солдат. Об этом сообщается в телеграм-канале поискового движения республики.

Минобороны Молдавии отказало в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения. В сообщении поискового движения подчеркивается, что погибшие 80 лет назад советские солдаты освобождали Молдавию от «румыно-немецкой фашистской оккупации».

Причиной отказа власти Молдавии назвали празднование Дня Национального флага, уточнили в поисковом движении. В ведомстве заявили, что все 6,5 тыс. военнослужащих будут заняты в торжествах.

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Фото:policija.lrv.lt

«В год 80-летия освобождения Молдавии от нацизма пришедшие к власти манкурты [люди, потерявшие связь со своими историческими корнями] нарушают не только нормы морали и чести, но и установленные законом положения о проведении церемоний отдания воинских почестей», — считают в поисковом движении.

Ранее в организации сообщили, что церемония захоронения 15 солдат Красной армии пройдет 27 апреля на мемориальном комплексе Шерпенский плацдарм. Его соорудили на месте стратегического плацдарма на высоком правом берегу реки Днестр, в районе села Шерпены, освобожденного войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в 1944 году. Комплекс возвели в память о 12 тыс. советских солдат, погибших во время Ясско-Кишиневской наступательной операции.

В поисковом движении заявили, что за последние три года Минобороны Молдавии «ни разу не оказало воинских почестей павшим героям». Там напомнили, что в 2023 году поводом для отказа в выделении почетного караула стало празднование Дня независимости Молдавии.

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Теги
Молдавия захоронение советские солдаты почетный караул Красная Армия
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