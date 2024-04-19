Умер сыгравший в сериале «Слуга народа» актер Петр Никитин

Актер из сериала «Слуга народа» Петр Никитин умер в возрасте 61 года

Петр Никитин (Фото: frankotheatre / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Актер театра и кино Петр Никитин умер на 62-м году жизни, сообщает украинский Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Зрители театра и кино оценили талант актера и умение перевоплощаться в разные образы, франковцы запомнят Петра как хорошего друга и надежного партнера на сцене», — рассказали в пресс-службе театра. Причину и обстоятельства смерти артиста не назвали.

Петр Никитин родился 20 февраля 1963 года. Он окончил театральное отделение Харьковского института искусств. Актер сотрудничал с разными театральными коллективами, включая Харьковский государственный академический театр драмы, Центр современного искусства «Новая сцена», Национальный академический театр им. Леси Украинки.

В театре имени Франко Никитин работал с 2021 года. Он играл Хассе в спектакле «Три товарища», Бронека Бочека в «Авантюристе», Усая в «Море жизни».

Никитин снимался в украинских и российско-украинских сериалах, в том числе в «Слуге народа», «По законам военного времени» и «Время грехов».