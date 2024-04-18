В Москве умер режиссер РАМТ Александр Пономарев
Умер режиссер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Александр Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.
«Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев. <...> О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Пономареву было 64 года.
В 1981 году будущий режиссер окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ. Первую постановку — «Здесь живут люди» — Пономарев создал в театре им. Станиславского в 1983 году. Худсовет запретил спектакль, но его играли на других московских площадках.
В 1994 году он создал театр-студию «Чет-нечет».
В РАМТ Пономарев пришел в конце 1990-х годов. За свой первый спектакль в театре — «Победа над солнцем» — режиссер получил премию «Золотая маска» в номинации «Новация». Всего Пономарев поставил более ста спектаклей в театрах Москвы, России и за рубежом.
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