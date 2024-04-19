Экс-кандидата на пост президента Украины внесли в реестр экстремистов

Геннадий Балашов (Фото: balashov_gennadii / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Росфинмониторинг внес бывшего кандидата на пост президента Украины Геннадия Балашова в перечень экстремистов и террористов.

В реестре появились персональные данные Балашова Геннадия Викторовича, рожденного 20 февраля 1961 года в городе Днепропетровск Украинской ССР.

Геннадий Балашов — украинский предприниматель и политик, лидер либертарианской партии «5.10», участник Евромайдана. С 1998 по 2002 год был депутатом Верховной рады Украины третьего созыва. С 2001 по 2002 год входил в Общественный совет экспертов по вопросам внутренней политики при президенте Леониде Кучме.

Балашов продвигал радикальную реформу налогообложения для Украины — «Систему 5.10» (5% — налог с продаж и 10% — налог с зарплат). В 2019 году Балашов от своей партии «5.10» зарегистрировался кандидатом на выборах президента Украины. На тех выборах победил Владимир Зеленский.

В марте 2014 года Следственный комитет России возбудил в отношении Балашова уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и подстрекательству к убийству двух и более лиц по мотивам политической ненависти. По мнению следствия, Балашов, выступая на площади в Киеве, публично призывал к убийству российских граждан в Крыму и на Украине.