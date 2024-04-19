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Общество ,  
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Мужчина проник в школу в Люберцах, его задержали

В Люберцах росгвардейцы задержали мужчину, проникшего в школу
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Сотрудники Росгвардии задержали неизвестного мужчину, который пытался проникнуть в начальную школу в подмосковных Люберцах, сообщило городское управление муниципалитета.

Инцидент произошел утром в пятницу. Сотрудники начальной школы при лицее № 12 через тревожную кнопку вызвали вневедомственную охрану, на место выехала группа захвата.

Мужчина проник в школу в Люберцах, его задержали
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«Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, но был задержан, личность гражданина в настоящее время устанавливается», — говорится в сообщении. На место также вызвали следователей МВД.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Росгвардии по Московской области и направил запрос в лицей № 12.

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По информации портала «Москва онлайн», задержанный мог быть отцом одного из учеников. Он перепрыгнул турникет и пытался забрать ребенка из класса во время занятий.

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Люберцы школьники Росгвардия
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