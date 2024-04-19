В Институте Пушкина назвали смену ректора попыткой взять вуз под контроль

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проведенная Минобрнауки смена ректора в Институте русского языка имени А.С. Пушкина — попытка захватить власть в учебном учреждении, заявила РБК пресс-секретарь вуза Мария Аверина. До этого ректором была Наталья Трухановская, ее указом ведомства сменил Никита Гусев.

По словам Авериной, Трухановской не объявили об увольнении, а утром 19 апреля в здание вошли заместитель министра образования и «неизвестный мужчина, действующий в стиле бандитов из девяностых», которые «устно» озвучили приказ о назначении нового ректора. «Это попытка взять контроль над вузом, причем с неизвестными целями», — добавила пресс-секретарь вуза.

Утром 19 апреля Минобрнауки сообщило, что исполняющим обязанности ректора института им. Пушкина стал Никита Гусев, который ранее работал проректором МГУ. В ведомстве пояснили, что прошедшая в учреждении проверка «установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства».

В начале апреля в Москве полицейские задержали группу подозреваемых, которые выдавали мигрантам недействительные сертификаты о владении русским языком и знании российской истории и основ законодательства страны. Среди участников группы были сотрудники института, в том числе Марина Бальбурова, на данный момент она уволена. Преступная группа обеспечила незаконное пребывание в России 464 гражданам Узбекистана и Таджикистана, полагает следствие.

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Против подозреваемых завели дело по статьям об организации уголовной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1) и превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) Уголовного кодекса. По ним грозит до семи и трех лет лишения свободы соответственно.

Трухановская в интервью рассказывала, что виды тестирования для мигрантов вызывают у нее вопросы из-за отсутствия части с говорением. Экс-ректор подчеркнула, что приезжие мигранты должны понимать русскую речь и указания, которые им даются на рабочем месте.